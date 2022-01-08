Будьте в Плюсе

Эксперт Манжос назвал перспективными вложения в рублевые активы в 2022 году

Сложившаяся в последнее время ситуация оказалась на пользу относительной стабильности рубля и общему росту доходности рублевых активов.
ПРАЙМ
Не последнюю роль в этом играет повышение Центробанком страны ключевой ставки.
ГлобалМСК.ру
Исходя из ориентированности отечественной экономики на экспорт сырья, наиболее устойчивые и рентабельные крупные российские компании относятся к добывающим отраслям.
ПРАЙМ
Вторым по привлекательности сектором российской экономики с точки зрения инвестиций выступает металлургическая отрасль.
ПРАЙМ

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