Санкции, которые имели бы наиболее губительные последствия для России в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе против «Газпрома» или Центробанка, могут нанести ущерб мировой экономике, предупреждают в администрации президента США, сообщает CNN со ссылкой на источники.