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Эксперт Марунич: на Украине «встанет» вся промышленность без закупок газа у России

Украине нужно заключить прямой контракт с Газпромом на поставки газового топлива, так как высокие цены на энергоресурс негативно влияют на экономику.
Вечерняя Москва
"У нас встанет скоро вся промышленность", — сказал он.
ПРАЙМ
Эксперт упомянул жалобу "Укртеплокоммунэнерго" на "Нафтогаз", отказавшийся повысить объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (почти 20 рублей) для нужд отопления населения.
ПРАЙМ
"Нам разумно было бы вернуться к прямым договорам с "Газпромом", как та же Венгрия", — сказал Марунич.
ПРАЙМ

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