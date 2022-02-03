"Призываю прокуратуру дать правовую оценку высказываниям депутата Адама Делимханова, а Федеральную службу безопасности принять все необходимые меры, чтобы безопасность членов семьи федерального судьи в отставке была надежно гарантирована", - сказал РИА Новости Миронов.
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал о том, за счет чего смог преодолеть голевую засуху, начавшуюся у него летом, как складываются его взаимоотношения с фанатами красно-белых, а также поделился мнением о перспективах «Спартака» в оставшейся части сезона.