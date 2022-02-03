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Эксперт Марунич заявил о риске остановки всей промышленности Украины без российского газа

Украине следует заключить прямой контракт с «Газпромом», поскольку высокие цены на энергоресурс негативно влияют на экономику.
Lenta.ru
«Цена газа конечная с НДС — 60 гривен (160 рублей. — Ред.), у нас встанет скоро вся промышленность», — предупредил Марунич.
Известия
Эксперт упомянул жалобу "Укртеплокоммунэнерго" на "Нафтогаз", отказавшийся повысить объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (почти 20 рублей) для нужд отопления населения.
ПРАЙМ
Эксперт предупредил, что «слезание с российской газовой иглы», о чем неоднократно рапортовали киевские власти, может закончиться «очень печально» для промышленности и населения Украины.
Взгляд.ру

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