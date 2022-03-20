США и Турция ведут переговоры о сделке, согласно которой Анкара может передать Киеву российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», в обмен на это Вашингтон снимет наложенные на страну санкции и вернет ее в программу поставок американских истребителей F-35.