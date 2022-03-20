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Эксперт Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в России максимум до 50 процентов

Дефицит автомобилей, который ожидается с апреля, может стать причиной спада продаж и платежеспособного спроса.
РИА Новости
Последнее ограничит рост цен рамками 30-50% в зависимости от модели.
РИА Новости
Если цены увеличить сильнее, машины просто перестанут покупать, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
РИА Новости
"Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, все равно будут пересмотрены условия партнерства в пользу поставщика", — отмечает он.
ПРАЙМ

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Автоэксперт Мигаль назвал ценовой предел, после которого машины перестанут покупать
Общественная служба новостей19:28
Эксперт Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в России максимум до 50 процентов
РИА Новости19:17
Автоэксперт Мигаль: машины подорожают на 30-50%, если больше, их перестанут покупать
ПРАЙМ19:02
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