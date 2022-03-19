Lenta.ruЭксперт Миловиднов спрогнозировал возвращение западных компаний в Россию к летуИностранные компании, которые объявили о приостановке своей деятельности в России, могут начать возвращаться в страну к лету.ПрофильЗаместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с РИА Новости назвал срок возвращения западных компаний в Россию.Lenta.ruНесмотря на прогнозы, рубль больше не падает по отношению к доллару и евро, а экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но по-прежнему продолжается.Секрет фирмыВладимир Миловидов считает, что ушедшие с российского рынка иностранные компании сейчас теряют колоссальные деньги.Блокнот.руЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняКрасный Север (ЯНАО)АпралПрофильВечерняя МоскваГлавный региональныйПсковская Лента НовостейГазета.RuОбщественная электронная газетаREGNUMАМИТЕЛGazeta.SPbТелеканал 360°Подробнее о событииЭкономист Миловидов: остановившие деятельность в РФ иностранные компании вернутся к летуNews.ru01:53Экономист Миловидов заявил, что западные компании начнут возвращаться в Россию к летуРИА Новости01:05Самое цитируемоеЭкономист Миловидов: иностранные компании вернутся в РФ к летуURA.Ru02:18Эксперт Миловидов спрогнозировал сроки возврата западных компаний в РФРоссийская газета01:58Эксперт Миловидов: иностранный бизнес может вернуться в РФ к летуЭкономика сегодня02:28Экономист Миловидов: зарубежные компании начнут летом возвращаться в РоссиюТелеканал 360°01:50Эксперт Миловиднов спрогнозировал возвращение западных компаний в Россию к летуLenta.ru01:33Эксперт Миловидов: западные компании начнут возвращаться в Россию к лету, опасаясь потери рынкаПРАЙМ01:03Показать ещёОценить678Поделиться