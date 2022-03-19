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Эксперт Миловиднов спрогнозировал возвращение западных компаний в Россию к лету

Иностранные компании, которые объявили о приостановке своей деятельности в России, могут начать возвращаться в страну к лету.
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Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с РИА Новости назвал срок возвращения западных компаний в Россию.
Lenta.ru
Несмотря на прогнозы, рубль больше не падает по отношению к доллару и евро, а экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но по-прежнему продолжается.
Секрет фирмы
Владимир Миловидов считает, что ушедшие с российского рынка иностранные компании сейчас теряют колоссальные деньги.
Блокнот.ру

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Экономист Миловидов: остановившие деятельность в РФ иностранные компании вернутся к лету
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