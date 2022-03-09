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Эксперт Минфина Дайнеко: банковский вклад не стоит рассматривать как источник дохода

Банки предлагают от 16 до 24% годовых по рублевым вкладам и от 4 до 8% по валютным: размер ставки в целом зависит от суммы, размещенной на вкладе, срока хранения денег, а также от возможности снятия и пополнения средств на счете.
РИА Новости
Банк России принял решение c 28 февраля повысить ключевую ставку до 20% годовых.
РИА Новости
«В погоне за высокой ставкой нужно проявлять осторожность: выбирать банк с репутацией, соблюдать лимит госстрахования вклада в 1,4 миллиона рублей, не класть все яйца в одну корзину», — пояснила она.
Рамблер
«Поинтересуйтесь сборами и платежами за обслуживание дебетовой карты, которая может предлагаться в комплекте с депозитом», — перечислила она.
Lenta.ru

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