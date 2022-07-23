Будьте в Плюсе

Эксперт Минфина Дайнеко заявила о мошенническом сборе данных россиян под видом соцопросов

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что мошенники начали активно использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей» для формирования баз данных потенциальных жертв, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru
Методы социальной инженерии позволяют злоумышленникам получать необходимые сведения о потенциальных жертвах через беседу или опрос.
ФАН
Учитывается «скоринговый балл» потенциальной жертвы — информация не только в виде документов и места жительства, но и оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека.
Говорит Москва
По данным ЦБ, злоумышленники обзванивают клиентов и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи, а затем сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать.
Москва 24

Подробнее о событии

Эксперт Минфина Дайнеко заявила о мошенническом сборе данных россиян под видом соцопросов
Lenta.ru22:21
Эксперт Дайнеко: мошенники собирают данные россиян под видом соцопросов
РИА Новости21:42
Самое цитируемое
Эксперт Дайнеко рассказала о сборе мошенниками личных данных россиян под видом соцопросов
Известия23:12
Эксперт Дайнеко: мошенники под видом соцопросов собирают данные о россиянах
Газета.Ru22:44
Россиянам рассказали, как мошенники собирают данные под видом соцопросов
Москва 2422:27
Финансист Дайнеко: мошенники начали проводить соцопросы для сбора данных россиян
ФАН23:26
Эксперт рассказал, как мошенники пользуются соцопросами и исследованиями
Московский Комсомолец21:52

Интересное

Премьер Венгрии Орбан заявил о потере правительств и кризисе в Европе из-за санкций

Санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисах.
Lenta.ru05:27

Эдгард Запашный сообщил о будущем Пугачевой и Галкина в случае возвращения в Россию

Эдгард Запашный выступил с заявлением о будущем Пугачевой и Галкина в случае возвращения в Россию.
Yakutsk.ru04:41

Глава МИД ФРГ Бербок назвала совместную фотографию Эрдогана с Путиным вызовом для НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию Bild раскритиковала президента Турции за совместную фотографию с российским и иранским коллегами.
РИА Новости04:41

В Сети сообщили об обстреле объектов ВСУ в Одессе

По венным объектам киевских боевиков в Одессе, включая порт города, был нанесён удар.
REGNUM04:39

Стремоусов заявил об ударе ВСУ по мосту на дамбе Каховской ГЭС, разрушений нет

«Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС», — уточнил Стремоусов.
Lenta.ru02:15

Продюсер Дзюник осадил сравнившего себя с Майклом Джексоном Киркорова

Недавно народный артист России Филипп Киркоров сравнил себя с американским исполнителем Майклом Джексоном.
NewInform05:31

Paramount опубликовала трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Американская киностудия Paramount Pictures показала первый трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров" (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves).
ТАССвчера в 03:10

Иммунолог Жемчугов предупредил о приближении новой волны COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сейчас в России можно говорить о приближении новой волны COVID-19.
Lenta.ru00:35

Ушедший из «Вашингтона» вратарь Ванечек заявил, что намерен не пропустить от Овечкина

Новичок «Нью-Джерси Дэвилз» Витек Ванечек, обменянный в начале июля из «Вашингтон Кэпиталз», поделился ожиданиями от будущей встречи с капитаном «столичных» Александром Овечкиным на льду.
BetOnвчера в 16:26

Надежда Бабкина рассказала, что Олег Газманов чуть не погиб в «Артеке» от молнии

Певица написала, что как-то раз к ней подошел Олег Газманов и рассказал, что рядом с ним ударила молния. Он просто чудом остался жив.
NVL05:20