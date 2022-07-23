Lenta.ruЭксперт Минфина Дайнеко заявила о мошенническом сборе данных россиян под видом соцопросовЭксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что мошенники начали активно использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей» для формирования баз данных потенциальных жертв, сообщает РИА Новости.Lenta.ruМетоды социальной инженерии позволяют злоумышленникам получать необходимые сведения о потенциальных жертвах через беседу или опрос.ФАНУчитывается «скоринговый балл» потенциальной жертвы — информация не только в виде документов и места жительства, но и оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека.Говорит МоскваПо данным ЦБ, злоумышленники обзванивают клиентов и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи, а затем сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать.Москва 24Читать далееСвернутьАбзацАбзацГазета.RuПятый каналРоссийская газетаНТВВечерняя МоскваКомсомольская правдаАлтапрессVSE42.RUАргументы и ФактыНИА СамараKonkurent.ruLive24Life.ruФАНИзвестияCT newsMagadanMedia.ruПодробнее о событииЭксперт Минфина Дайнеко заявила о мошенническом сборе данных россиян под видом соцопросовLenta.ru22:21Эксперт Дайнеко: мошенники собирают данные россиян под видом соцопросовРИА Новости21:42Самое цитируемоеЭксперт Дайнеко рассказала о сборе мошенниками личных данных россиян под видом соцопросовИзвестия23:12Эксперт Дайнеко: мошенники под видом соцопросов собирают данные о россиянахГазета.Ru22:44Россиянам рассказали, как мошенники собирают данные под видом соцопросовМосква 2422:27Финансист Дайнеко: мошенники начали проводить соцопросы для сбора данных россиянФАН23:26Эксперт рассказал, как мошенники пользуются соцопросами и исследованиямиМосковский Комсомолец21:52Показать ещёОценить436Поделиться