Экономика
Online47.ruЭксперт Минфина дала советы, что делать при потере работы
Гражданам, которые потеряли работу во время коронавирусной пандемии и оказались в сложной ситуации, прежде всего следует постараться получить государственную социальную помощь. Об этом в интервью РИА рассказала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.
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с чего всё началось
"Выплаты ФСС производятся спустя 1 день после оформления электронного больничного за первые 7 дней, потом спустя 1 день по закрытию больничного листа за оставшиеся дни заболевания", - добавила эксперт.РИА Новости20 июня в 20:05
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Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru вчера в 13:02
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия
На Алтае осуждены парни, которые сбросили с моста девушку
Алтайская правда 00:00
Политика
Андрей Клишас — РБК: «Политики должны перестать думать о трансфере»
Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере.
РБК 00:00
Политика
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз
Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Авто
Производство нового LADA Largus может стартовать уже в августе
Инсайдеры сообщества «AvtoVAZ News» допускают, что новинка встанет на конвейер сразу после корпоративного отпуска, т.е. после 16 августа 2020 года.
Автоновости дня 20 июня в 14:52
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми
Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело вчера в 06:45
Здоровье
Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»
Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
Chelny-biz.ru 00:26
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM вчера в 04:16
Футбол
«Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча
LiveSport.ru 20 июня в 15:05
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Армия и оружие
Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны
Минобороны России опубликовало на сайте исторические документы о начале Великой Отечественной войны.
Вестник Кавказа 19 июня в 01:38
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Общество
Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Политика
Историк рассказал о связях Германии с Англией в 1930-х годах
Заместитель фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера по нацисткой партии Рудольф Гесс был основным инициатором установления секретных контактов Германии с Британией еще в середине 1930-х годов, об этом свидетельствуют архивные материалы, рассказал в интервью РИА Новости историк спецслужб, доктор философских наук Владимир Макаров.
РИА Новости вчера в 22:35
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Норильске
Полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки с участием около 40 человек в Норильске, сообщается в понедельник на сайте МВД Красноярского края.
ТАСС вчера в 22:36
Происшествия
Бывший парень умершей участницы «Дома-2» предположил причину её смерти
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк могли убить, сообщил её экс-бойфренд Альберт Резин в интервью StarHit.
Московский Комсомолец вчера в 23:36
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5
Тарантас Ньюс вчера в 05:33
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59