"Выплаты ФСС производятся спустя 1 день после оформления электронного больничного за первые 7 дней, потом спустя 1 день по закрытию больничного листа за оставшиеся дни заболевания", - добавила эксперт.

с чего всё началось

Гражданам, которые потеряли работу во время коронавирусной пандемии и оказались в сложной ситуации, прежде всего следует постараться получить государственную социальную помощь. Об этом в интервью РИА рассказала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

Эксперт Минфина дала советы, что делать при потере работы

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