Экономика
Online47.ruЭксперт Минфина дала советы, что делать при потере работы
Гражданам, которые потеряли работу во время коронавирусной пандемии и оказались в сложной ситуации, прежде всего следует постараться получить государственную социальную помощь. Об этом в интервью РИА рассказала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.
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с чего всё началось
"Выплаты ФСС производятся спустя 1 день после оформления электронного больничного за первые 7 дней, потом спустя 1 день по закрытию больничного листа за оставшиеся дни заболевания", - добавила эксперт.РИА Новости20 июня в 20:05
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Политика
Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 04:47
Футбол
«Бавария» предложила «Манчестер Сити» €40 млн за Зане
Мюнхен, Германия, 22 июня 2020, 10:47 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» предложила «Манчестер Сити» €40 млн за полузащитника Лероя Зане.
REGNUM 03:47
Армия и оружие
Названо оптимальное направление удара США по России
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Политика
Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне
В Подмосковье открывается для прихожан Главный храм Вооруженных сил России. Его возвели в парке "Патриот" к юбилею Великой Победы.
ТВ Центр 04:44
Общество
Во Владимирской области выявлен 51 новый носитель коронавируса
Владимир, 22 июня 2020, 11:49 — REGNUM Во Владимирской области 22 июня подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:49
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем
Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.
HotGeo 04:54
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Общество
Режим ограничений в Томской области продлен до 10 июля
По последним данным, в Томской области выявлено 1 тыс. 785 случаев COVID-19, выздоровели 791 человек, 14 - умерли.
Интерфакс - Россия 04:51
Общество
УФАС проверит закупку средств защиты от коронавируса для Петербурга
Госпиталь для ветеранов войны в Петербурге в конце апреля заключил с компанией «Рэд Стар»контракт больше чем на миллиард рублей на поставку защитных костюмов для сотрудников.
Поребрик.Медиа 04:38
Общество
В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing
22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru.
Piter.tv вчера в 13:58
Происшествия
В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками
Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что в управление пришли с обысками по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).
Интерфакс 01:25
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 20 июня в 08:55
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Деятели театра и работники культуры написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой с призывом отозвать иск по делу "Седьмой студии".
Piter.tv 03:45
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало» — приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск вчера в 12:04
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Путешествия
Оценена стоимость отдыха на курортах России в июле
Стоимость турпакетов оценили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России.
Lenta.ru 04:44
Фигурное катание
Плющенко показал тренировку Жилиной
Бывший фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко в социальных сетях выложил видео с тренировок свой новой подопечной Вероники Жилиной.
ProstoProSport вчера в 12:01
Футбол
Игроки «Динамо» поблагодарили «Краснодар» за перенос матча
Life.ru вчера в 09:22