Здоровье
Lenta.ruНазван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник». Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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с чего всё началось
Российская вакцина уже в разработке, следует из презентации. Вирус в России Подробно угрозу нового коронавируса (2019-nCoV) разобрал Владимир Чуланов, заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава.Фармацевтический вестник16:08
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В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России
Фармацевтический вестник16:08
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Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
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Глава Чувашии уйдёт в отставку из-за скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подаст в отставку из-за двух недавних скандалов.
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Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета
В обновлённый состав президиума Госсовета РФ вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернаторы Сахалинской, Тверской, Курганской областей Валерий Лимаренко, Игорь Руденя, Вадим Шумков.
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Названы приметы убившего мужчину у подъезда дома в Москве
В Сети появилась видеозапись убийства, произошедшего около подъезда жилого дома на улице Гарибальди в столице.
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Кстати, авиакомпания United Airlines – а она совершает большую часть полетов между США и Китаем – уже сообщила об отмене десятков рейсов в КНР и Гонконг из-за снижения спроса.
Политика
Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
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Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.
Политика
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Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
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Компания Sony скоро представит линейку новых смартфонов Xperia.
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Глава республики отметил, что на этой неделе проведет встречу с Хуснуллиным, в ходе которой власти "уточнят планы действий".
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
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Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 6 тысяч человек
Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом достигло 5 974 человек.
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Верховный суд Нидерландов постановил, что права на использование бренда водки «Столичная» принадлежат России, а не компании SPI Group Юрия Шефлера.
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За 2019 год число дилерских центров, работающих на территории России, сократилось на 80 единиц, до 3370 салонов.
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Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации в беседе с РИА "Новости".
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В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
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Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Армия и оружие
Аналитик прогнозирует более «смертоносные» нападения на армию США
Нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными".