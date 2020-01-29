Российская вакцина уже в разработке, следует из презентации. Вирус в России Подробно угрозу нового коронавируса (2019-nCoV) разобрал Владимир Чуланов, заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава.

с чего всё началось

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник». Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.

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