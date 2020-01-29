Здоровье

Lenta.ruLenta.ruНазван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник». Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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с чего всё началось

В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России

Российская вакцина уже в разработке, следует из презентации. Вирус в России Подробно угрозу нового коронавируса (2019-nCoV) разобрал Владимир Чуланов, заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава.
Фармацевтический вестник16:08

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Эксперт предположил, когда коронавирус может появиться в России

РИА Новости23:37

В центре Минздрава назвали сроки появления китайского коронавируса в России

Фармацевтический вестник16:08

Врачи спрогнозировали сроки появления коронавируса в России и оценили риск эпидемии

URA.Ru19:25

Специалисты Минздрава ждут появления коронавируса в России в середине февраля

Коммерсантъ18:22

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Lenta.ru16:58

Эксперт назвал возможную дату появления коронавируса в России

RT на русском22:28

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

РБК16:00
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Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском 12:07
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
РБК 05:31
Политика

Глава Чувашии уйдёт в отставку из-за скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подаст в отставку из-за двух недавних скандалов.
Профиль 01:57
Политика

Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета

В обновлённый состав президиума Госсовета РФ вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернаторы Сахалинской, Тверской, Курганской областей Валерий Лимаренко, Игорь Руденя, Вадим Шумков.
Парламентская газета вчера в 09:33
Наука

Фильмы ужасов помогли раскрыть характер страха и тревоги

Фильмы ужасов помогли ученым установить два типа страха и выяснить разницу между страхом и тревогой в мозге человека, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала NeuroImage.
Ugpressa.ru вчера в 22:41
Общество

Иван Ургант извинился за шутку про Иисуса

Известный телеведущий Иван Ургант извинился за шутку про Иисуса Христа.
Петербургский дневник 10:28
Происшествия

Названы приметы убившего мужчину у подъезда дома в Москве

В Сети появилась видеозапись убийства, произошедшего около подъезда жилого дома на улице Гарибальди в столице.
Вечерняя Москва 05:12
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru 11:20
Общество

США могут прекратить авиасообщение с Китаем

Кстати, авиакомпания United Airlines – а она совершает большую часть полетов между США и Китаем – уже сообщила об отмене десятков рейсов в КНР и Гонконг из-за снижения спроса.
Свободная Пресса 22:10
Политика

Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
Рамблер 12:12
Единоборства

Усман: никогда не соглашусь на бой с Хабибом. Это мой брат

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман исключил возможность проведения поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым или обладателем титула в среднем весе соотечественником Исраэлем Адесаньей.
Чемпионат 16:35
Общество

Глава Минкомсвязи РФ предложил открыть данные граждан силовикам

Новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ.
REGNUM 23:06
Кино

Первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.
Мир фантастики 23:15
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
РИА Новости 18:47
Футбол

Эриксен стал игроком миланского «Интера»

ODDS.ru 08:13
Гаджеты

Новый суперфлагман Sony Xperia совершит прорыв по автономности

Компания Sony скоро представит линейку новых смартфонов Xperia.
iXBT.com 22:59
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости 10:28
Политика

Новым куратором Крыма в правительстве РФ стал Хуснуллин

Глава республики отметил, что на этой неделе проведет встречу с Хуснуллиным, в ходе которой власти "уточнят планы действий".
Московский Комсомолец 08:33
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба

Матч ТВ 18:39
Общество

Прокуратура проверяет жалобы водителей скорой помощи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водители скорой помощи решили устроить забастовку и не выходить на работу с 31 января по 1 февраля.
АиФ Урал 01:57
Гаджеты

Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa 01:06
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости 07:16
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 6 тысяч человек

Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом достигло 5 974 человек.
Online47.ru 23:00
Общество

Суд Нидерландов: права на бренд водки «Столичная» принадлежат России

Верховный суд Нидерландов постановил, что права на использование бренда водки «Столичная» принадлежат России, а не компании SPI Group Юрия Шефлера.
Телеканал RTVI 02:13
Авто

В России продолжает сокращаться количество дилерских центров

За 2019 год число дилерских центров, работающих на территории России, сократилось на 80 единиц, до 3370 салонов.
Движок 05:50
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации в беседе с РИА "Новости".
Газета.Ru 06:49
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram

Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Открытый Нижний вчера в 09:43
Армия и оружие

Аналитик прогнозирует более «смертоносные» нападения на армию США

Нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными".
РИА Новости 20:43
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