Здоровье
РБКЭксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
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Об этом сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на доклад замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессора Владимира Чуланова.News.ruвчера в 21:37
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Специалисты Минздрава ждут появления коронавируса в России в середине февраля
Коммерсантъвчера в 18:22
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