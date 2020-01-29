с чего всё началось

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Наука Учёные с мировым именем представят в Сочи свои разработки В рамках деловой части программы пройдут выступления экспертов мировой энергетической науки, среди которых - лауреат Нобелевской премии Родней Джон Аллам (Великобритания), вице-президент РАН Валентин Пармон (Россия) и президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис (США).

Здоровье Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса Мясников рассказал, что такие же вспышки коронавируса в Китае были зафиксированы в 2000-х годах. На тот момент заразились около 300 человек.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Происшествия В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.

Интернет Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.

Общество В МВД рассказали о новых российских паспортах Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Роскачество нашло в школьной форме нарушения по воздухонепроницаемости Специалисты Роскачества проверили школьную форму и обнаружили, что многие товары не соответствуют требованиям законодательства по воздухонепроницаемости и гигроскопичности (способности некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха, — Ред.). Результаты исследования опубликованы на сайте организации в среду, 29 января.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.

Политика Мишустин распределил обязанности между заместителями Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.

Интернет Уязвимость Zoom позволяла подслушивать видеоконференции Как утверждают в Check Point, они не нашли способа связать идентификатор собрания Zoom с конкретным пользователем и не смогли получить доступ к камерам или микрофонам других участников видеоконференции, пишет The Verge.

Политика Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.