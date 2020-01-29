Здоровье

РБКРБКЭксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
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Об этом сообщает
 «Фармацевтический вестник» со ссылкой на доклад замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессора Владимира Чуланова.
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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
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В рамках деловой части программы пройдут выступления экспертов мировой энергетической науки, среди которых - лауреат Нобелевской премии Родней Джон Аллам (Великобритания), вице-президент РАН Валентин Пармон (Россия) и президент Научного совета по глобальным инициативам Томас Блис (США).
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Москва вошла в число самых депрессивных городов России для путешествий

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RT на русском 00:20
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 27 января в 13:32
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Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Газета.Ru 00:33
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Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Газета.Ru 00:46
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Коммерсантъ вчера в 20:40
Общество

Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных

Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество

Посольство РФ в Пекине связалось со 177 россиянами в провинции Хубэй

Посольство России в Китае установило связь со 177 российскими гражданами на территории провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка нового типа коронавируса, заявили в российской дипмиссии.
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Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Политика

В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе

Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь свидетельством царившей там смуте.
Газета.Ru 00:54
Армия и оружие

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Источники РБК сообщили, что Игнатьев будет уволен с занимаемой должности.
РБК вчера в 10:21
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В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
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Мировые цены на нефть снижаются

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Роскачество нашло в школьной форме нарушения по воздухонепроницаемости

Специалисты Роскачества проверили школьную форму и обнаружили, что многие товары не соответствуют требованиям законодательства по воздухонепроницаемости и гигроскопичности (способности некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха, — Ред.). Результаты исследования опубликованы на сайте организации в среду, 29 января.
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В России продолжает сокращаться количество дилерских центров

За 2019 год число дилерских центров, работающих на территории России, сократилось на 80 единиц, до 3370 салонов.
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
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В Пермском крае мужчина поджег знакомую продавщицу

РБК вчера в 06:02
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Австралийский научный институт смог вырастить новый коронавирус за пределами Китая.
РЕН ТВ вчера в 19:30
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Уязвимость Zoom позволяла подслушивать видеоконференции

Как утверждают в Check Point, они не нашли способа связать идентификатор собрания Zoom с конкретным пользователем и не смогли получить доступ к камерам или микрофонам других участников видеоконференции, пишет The Verge.
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Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе

Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.
RuNews24.ru вчера в 01:48
Экономика

Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн

В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 23:50
Футбол

Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Известия вчера в 08:32
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