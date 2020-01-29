Здоровье
ТАССРБК: новый штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале
Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии назвал февраль месяцем предположительного появления коронавируса в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад НМИЦ ФПИ Минздрава.
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с чего всё началось
Об этом сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на доклад замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессора Владимира Чуланова.News.ruвчера в 21:37
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Специалисты Минздрава ждут появления коронавируса в России в середине февраля
Коммерсантъвчера в 18:22
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