РИА НовостиЭксперт Миронюк посоветовал скупать безналичную валюту после снижения ключевой ставки ЦББанк России резко снижает ключевую ставку, а следом за ним банки снижают ставки по вкладам.РИА НовостиВ свете резкого понижения ключевой ставки Банком России вопрос ценовой стабильности и стабильности курса рубля становится ещё актуальнее.ПРАЙМКак сообщает «Прайм», эксперт указал на сохраняющийся значительный спред (разницу между покупкой и продажей) валюты в банках.Свободная ПрессаПокупка безналичной валюты позволяет заработать как на разнице курсов, так и путем инвестирования в доступные продукты, которые предлагают многие отечественные игроки.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Миронюк объяснил, почему выгоднее купить безналичные доллары прямо сейчасПРАЙМ19:02Эксперт Миронюк посоветовал покупать безналичную валюту после снижения ключевой ставки ЦБПетербургский дневник20:08Эксперт назвал выгоду скупки долларовНациональная служба новостей20:01Эксперт Миронюк посоветовал скупать безналичную валюту после снижения ключевой ставки ЦБРИА Новости19:17Скупать безналичную валюту после снижения ключевой ставки ЦБ посоветовал экспертТелепорт20:29Показать ещёОценить4Поделиться