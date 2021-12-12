Будьте в Плюсе

Эксперт НПФ «Будущее» Биезбардис: инструменты НСЖ и НПО имеют разные подводные камни

Эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис заявил, что при выборе между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и негосударственным пенсионным обеспечением (НПО) необходимо учитывать "подводные камни".
Газета.Ru
Условия в НПО другие: клиент может приостановить уплату взносов, а затем возобновить ее.
Lenta.ru
В случае банкротства или отзыва лицензии пенсионного фонда или страховой компании защита средств клиентов тоже будет разной.
РИА Новости
ЦБ уже готовит систему гарантирования – как на рынке страхования жизни, так и в негосударственном пенсионном обеспечении.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Биезбардис предупредил граждан РФ о санкциях при накоплении пенсии
ИА SM-News06:52
Эксперт НПФ «Будущее» Биезбардис: инструменты НСЖ и НПО имеют разные подводные камни
РИА Новости00:51
Самое цитируемое
Россиян предупредили о санкциях при накоплении пенсии
Рамблер04:36
Биезбардис: делая выбор между НСЖ и НПО, нужно учитывать особенности обоих инструментов
Lenta.ru02:20
Россиянам перечислили минусы популярных инструментов накоплений
ФАН03:27
Эксперт НПФ «Будущее» Биезбардис: нарушение условий пенсионных накоплений чревато штрафами
Газета.Ru02:31
Экономист предупредил о штрафах при накоплении пенсии
URA.Ru03:59

Интересное

В Хабаровском крае школьницы 13 и 14 лет убили россиянина и угрожали полицейским газом

По данным издания, две подруги 13 и 14 лет забрались в квартиру пожилого мужчины, избили его, разнесли квартиру, сломав в ней почти все вещи, а затем положили на пенсионера дверь и начали по ней прыгать.
Lenta.ru04:49

Глава СК Бастрыкин поручил доложить об инциденте с бортом «Уральских авиалиний» близ Сочи

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах недавнего инцидента с российским самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости05:43