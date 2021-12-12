РИА НовостиЭксперт НПФ «Будущее» Биезбардис: инструменты НСЖ и НПО имеют разные подводные камниЭксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис заявил, что при выборе между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и негосударственным пенсионным обеспечением (НПО) необходимо учитывать "подводные камни".Газета.RuУсловия в НПО другие: клиент может приостановить уплату взносов, а затем возобновить ее.Lenta.ruВ случае банкротства или отзыва лицензии пенсионного фонда или страховой компании защита средств клиентов тоже будет разной.РИА НовостиЦБ уже готовит систему гарантирования – как на рынке страхования жизни, так и в негосударственном пенсионном обеспечении.РИА НовостиЧитать далееСвернутьСекрет фирмыСекрет фирмыЭкономика сегодняИнфоСМИГазета.RuShraibikus NewsФАНПодробнее о событииЭкономист Биезбардис предупредил граждан РФ о санкциях при накоплении пенсииИА SM-News06:52Эксперт НПФ «Будущее» Биезбардис: инструменты НСЖ и НПО имеют разные подводные камниРИА Новости00:51Самое цитируемоеРоссиян предупредили о санкциях при накоплении пенсииРамблер04:36Биезбардис: делая выбор между НСЖ и НПО, нужно учитывать особенности обоих инструментовLenta.ru02:20Россиянам перечислили минусы популярных инструментов накопленийФАН03:27Эксперт НПФ «Будущее» Биезбардис: нарушение условий пенсионных накоплений чревато штрафамиГазета.Ru02:31Экономист предупредил о штрафах при накоплении пенсииURA.Ru03:59Показать ещёОценить18Поделиться