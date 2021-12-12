В Хабаровском крае школьницы 13 и 14 лет убили россиянина и угрожали полицейским газом

По данным издания, две подруги 13 и 14 лет забрались в квартиру пожилого мужчины, избили его, разнесли квартиру, сломав в ней почти все вещи, а затем положили на пенсионера дверь и начали по ней прыгать.