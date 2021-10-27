Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева рассказала о том, как изменятся цены на некоторые скоропортящиеся продукты к праздничному столу на Новый год, сообщает "Прайм".
Петренко сообщила, что Бастрыкин также поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК во взаимодействии с МИД России оказать содействие в проведении проверочных мероприятий и досконально изучить ситуацию.
«В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов — за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи», — говорится в сообщении.
В Москве магазины, ассортимент которых более чем на 70% состоит из алкогольной продукции, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы в период длинных выходных дней с 28 октября по 7 ноября.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которым в регионе с 30 октября начинает действовать система QR-кодов о вакцинации, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.