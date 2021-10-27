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Эксперт Нагайцева рассказала об изменении цен на продукты к Новому году

Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева рассказала о том, как изменятся цены на некоторые скоропортящиеся продукты к праздничному столу на Новый год, сообщает "Прайм".
Газета.Ru
В России Новый год принято встречать за щедро накрытым столом.
РИА Новости
Подорожать перед праздником могут некоторые категории скоропортящихся товаров, предупредила она.
Радио Sputnik
Также действует сезонное увеличение цен на свежие овощи и зелень.
ФАН

Подробнее о событии

В «Руспродсоюзе» рассказали, какие продукты подорожают перед Новым годом
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Россиянам рассказали, какие продукты могут подорожать к Новому году
Москва 2422:44
Россиян предупредили об изменении цен на продукты перед Новым годом
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