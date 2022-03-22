Взгляд.руЭксперт: На рынке нефти может подняться «идеальный шторм»Речь ведётся о происшествии, вызванном аномальным штормом в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.ЦарьградКак передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств.Взгляд.руСейчас специалисты, включая водолазов, оценивают последствия случившегося.Взгляд.руКак сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, организовано проведение проверки, разлива нефтепродуктов не произошло.Взгляд.руЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградГазета.RuПодробнее о событииЭксперт предрёк «идеальный шторм» на рынке нефти после одного событияЦарьград13:27Эксперт прогнозирует усиление дефицита нефтиГазета.Ru12:36Эксперт: На рынке нефти может подняться «идеальный шторм»Взгляд.ру11:51Показать все источникиОценить24Поделиться