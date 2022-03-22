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Эксперт: На рынке нефти может подняться «идеальный шторм»

Речь ведётся о происшествии, вызванном аномальным штормом в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
Царьград
Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств.
Взгляд.ру
Сейчас специалисты, включая водолазов, оценивают последствия случившегося.
Взгляд.ру
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, организовано проведение проверки, разлива нефтепродуктов не произошло.
Взгляд.ру

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Эксперт предрёк «идеальный шторм» на рынке нефти после одного события
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Эксперт прогнозирует усиление дефицита нефти
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Эксперт: На рынке нефти может подняться «идеальный шторм»
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