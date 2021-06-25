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Эксперт Ордов заявил, что ошибка ФРС США столкнет глобальную экономику в долговой кризис

Как, в свою очередь, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, вследствие перехода экономик ведущих стран к ужесточению данной политики может произойти долговой кризис. По его словам, мировой долг по отношению к ВВП уже находится на рекордном уровне.В источнике

С чего всё началось

Эксперт предсказал глобальный долговой кризис через три-четыре года

Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису уже через три-четыре года, заявил РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
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