Как, в свою очередь, отметил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, вследствие перехода экономик ведущих стран к ужесточению данной политики может произойти долговой кризис. По его словам, мировой долг по отношению к ВВП уже находится на рекордном уровне.

Солёнка.рф Солёнка.рф Народные новости Профиль Рамблер Царьград ГЛАС.RU Planet Today Центральная Служба Новостей РЕН ТВ Газета.Ru ФАН Бийский рабочий Политическая Экспертиза Территория новостей

С чего всё началось Эксперт предсказал глобальный долговой кризис через три-четыре года Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису уже через три-четыре года, заявил РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. РИА Новости вчера в 23:42