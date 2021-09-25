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Эксперт Остапкович объяснил разницу в ценах на продукты уровнем обслуживания в магазине

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, почему одинаковые продукты стоят по-разному в различных торговых точках.
Газета.Ru
Согласно исследованиям, при конкуренции между тремя торговыми точками цены снижаются примерно на 5%, между пятью —на 10%.
РИА Новости
Цены на одинаковые продукты в разных местах также зависят от бизнес-стратегии магазина.
Экономика сегодня
Другие магазины держат курс на состоятельных клиентов, что повышает стоимость товаров.
Газета.Ru

С чего всё началось

Эксперт Остапкович объяснил разницу в ценах на продукты уровнем обслуживания в магазине
Согласно исследованиям, при конкуренции между тремя торговыми точками цены снижаются примерно на 5%, между пятью —на 10%. Дальнейший рост количества магазинов существенно не сказывается на стоимости товаров. Слишком большое снижение цены делает торговлю невыгодной, говорит эксперт.
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Эксперт: цены на одинаковые продукты в разных магазинах зависят от локации и стратегии
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