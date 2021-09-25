Согласно исследованиям, при конкуренции между тремя торговыми точками цены снижаются примерно на 5%, между пятью —на 10%. Дальнейший рост количества магазинов существенно не сказывается на стоимости товаров. Слишком большое снижение цены делает торговлю невыгодной, говорит эксперт.
Известный юрист Аркадий Брызгалин в разговоре с журналистами портала BLITZ+ отметил, что если Королёва действительно несколько лет скрывала получение 173 млн руб. в биткоинах, то этот факт может быть расценен как сокрытие доходов.
Предпосылки для прихода новой волны COVID-19 в Россию есть, но всплеск заболеваемости грозит не Москве и Санкт-Петербургу, а другим регионам, заявил в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.