Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич в ходе телефонного разговора условились о дальнейших бесперебойных поставках российского природного газа в Сербию.
Госдума приняла во втором чтении и в целом закон о расширении применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) на ряде месторождений в ХМАО-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Томской и Омской области, которые нерентабельны в действующей системе налогообложения.
Резкий рост цен на энергоносители грозит нанести экономике Италии наибольший ущерб среди стран-лидеров ЕС, отмечается в докладе, который во вторник обнародовал исследовательский центр Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria).
Россия получила €93 млрд ($98 млрд) от экспорта ископаемого топлива за первые 100 дней спецоперации на Украине, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).