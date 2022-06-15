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Эксперт Островский предрек крах мирового рынка нефти при цене за баррель в 200 долларов

В течение последних нескольких недель нефть Brent стоила в диапазоне 115-125 долларов за баррель, но это далеко не предел удорожания топлива.
РИА Новости
"Она будет больше 150 долларов, а дальше вполне реальным видится и восхождение до 200 долларов за баррель", - отмечает Островский.
РИА Новости
Это необычная ситуация, не имеющая аналогов, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.
РИА Новости
Нижняя планка стоимости "черного золота", которая окажется для рынка критичной, зависит от рентабельности добычи, которая отличается в разных странах.
РИА Новости

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Эксперт Островский предрек крах мирового рынка нефти при цене за баррель в 200 долларов
РИА Новости19:17
Аналитик Островский: рынок нефти может обрушить цена как в 200, так и ниже ста долларов за баррель
ПРАЙМ19:02
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