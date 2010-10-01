Экономика

МИР 24МИР 24Эксперт: Падение акций Alibaba из-за коронавируса было неизбежно

Коронавирус повлиял не только на здоровье людей, многие другие сферы жизни оказались под ударом. В понедельник лихорадило биржи. В Нью-Йорке акции крупнейшей китайской торговой площадки Alibaba рухнули почти на 6%, передает телеканал «МИР 24».
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Центробанк Китая попытается стабилизировать рынок путем вливания 173 млрд долларов

Banki-vrn.ruвчера в 17:59

Эксперт: Падение акций Alibaba из-за коронавируса было неизбежно

МИР 2401 февраля в 07:19
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Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе

Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
News.ru 04:12
Политика

Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля

ТАСС 03:10
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Происшествия

Врача из Красноярска оштрафовали на 3 млн за помощь уклонисту

По данным контрразведчиков, уролог согласился помочь молодому человеку уклониться от военной службы и поставил ему ложный диагноз за 50 тыс. рублей, сообщают «РИА Новости» во вторник, 4 февраля.
Известия 00:41
Энергетика

Газпром сократил транзит газа через Украину

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
REGNUM вчера в 17:42
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
Армия и оружие

Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции

Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Lenta.ru 00:32
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
РБК 02:23
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 03:38
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:43
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

ToDay News Ufa 01:24
Армия и оружие

В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
ТК Звезда вчера в 03:21
Политика

Рада по сокращенной процедуре уволила министра Бабак

Депутаты Рады уволили с должности министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак.
Украина.ру 04:05
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Здоровье

В Кузбассе пять человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

Начальник областного Департамента охраны здоровья населения Михаил Малин в своём Instagram поделился последними данными о китайском коронавирусе, который унёс жизни более 300 человек.
Сибдепо вчера в 06:23
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Украина намерена подать против России "один-два иска", заявил глава украинского минюста Денис Малюська.
Газета.Ru 01:28
Экономика

Поездки за границу станут дороже для россиян

Поездки за границу станут дороже для российских путешественников в связи с изменениями курса валют.
Lenta.ru 02:59
Политика

Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
РИА Новости вчера в 10:31
Авто

Великобритания запретит продажу гибридных автомобилей

Если о запрете на дизельные машины в Европе известно давно, а электрокары в скором времени будут вытеснить бензиновые авто, то новость о постепенном запрете на продажу гибридных автомобилей стала неожиданной.
CarsWeek.ru вчера в 23:17
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета вчера в 06:56
Происшествия

Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

ТАСС 03:29
Политика

Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
ТАСС 04:11
Происшествия

В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Вести.Ru 04:15
Хоккей

Умер 18-летний вратарь «Барыса»

View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Время Пресс вчера в 08:31
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