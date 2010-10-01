Коронавирус повлиял не только на здоровье людей, многие другие сферы жизни оказались под ударом. В понедельник лихорадило биржи. В Нью-Йорке акции крупнейшей китайской торговой площадки Alibaba рухнули почти на 6%, передает телеканал «МИР 24».

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Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Политика Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.

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