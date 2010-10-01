Экономика
МонаВистаЭксперт: Пандемия превратит США во второстепенную державу
В финансовой истории США следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом, который может превратить Соединенные Штаты во второстепенную державу.
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Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Космос
NASA планирует построить телескоп на обратной стороне Луны
В космическом агентстве NASA заявили о подготовке к строительству сверхдлинноволнового радиотелескопа на обратной стороне Луны.
Национальная служба новостей 15 апреля в 05:37
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Путешествия
Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа
Представители туристической отрасли Антальи не ждут иностранных туристов раньше августа: туроператоры стараются перебронировать весенне-летние туры, купленные в декабре и январе, на август и сентябрь, информирует АТОР.
Вестник Кавказа 05:05
Технологии
Обновления Windows 10 станут модульными
Microsoft намерена изменить технологию добавления в Windows 10 новых функций.
Вести.Ru 03:19
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»
В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат 15 апреля в 07:13
Авто
АвтоВАЗ запустил продажу автомобилей онлайн
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня вчера в 05:00
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Общество
10 новых заразившихся коронавирусом выявлено в Самарской области
В Самарской области 16 апреля стало известно о десяти новых людях, заразившихся COVID-19.
ИнфоСМИ вчера в 05:38
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
Общество
16 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане
Вторые сутки подряд в Татарстане фиксируют новые случае заражения.
Новый Век 04:50
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском вчера в 11:16
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Твой Континент 02:26
Общество
Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции
В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой.
7 новостей 02:14
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Экономика
Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru вчера в 04:37
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса
Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля.
РБК 04:38
Общество
В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса
Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
FreeNews-Volga 04:09
Игры
Crytek работает над Crysis Remastered
Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
Общество
Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей
По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Общество
В Пензенской области выросло число заболевших коронавирусом
На сегодняшний день, в Пензенской области всего зафиксировано 119 случаев заражения коронавирусом.
The Penza Post 03:25
Культура
Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам роль в фильме у Скорсезе
REGNUM вчера в 05:09