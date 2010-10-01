Экономика

МонаВистаМонаВистаЭксперт: Пандемия превратит США во второстепенную державу

В финансовой истории США следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом, который может превратить Соединенные Штаты во второстепенную державу.
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Эксперт: Пандемия превратит США во второстепенную державу

МонаВиста04:35

10 мифов о трейдинге

Financial One04:57

Коронавирус превратит США во второстепенную державу

Ридусвчера в 17:24

Эксперт: пандемия может сделать США второстепенной мировой державой

Вести.Ruвчера в 02:14
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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Космос

NASA планирует построить телескоп на обратной стороне Луны

В космическом агентстве NASA заявили о подготовке к строительству сверхдлинноволнового радиотелескопа на обратной стороне Луны.
Национальная служба новостей 15 апреля в 05:37
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Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
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Путешествия

Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа

Представители туристической отрасли Антальи не ждут иностранных туристов раньше августа: туроператоры стараются перебронировать весенне-летние туры, купленные в декабре и январе, на август и сентябрь, информирует АТОР.
Вестник Кавказа 05:05
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Шоу-бизнес

Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»

ФАН 04:49
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Технологии

Обновления Windows 10 станут модульными

Microsoft намерена изменить технологию добавления в Windows 10 новых функций.
Вести.Ru 03:19
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,9K
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
3,7K
Хоккей

Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»

В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат 15 апреля в 07:13
Авто

АвтоВАЗ запустил продажу автомобилей онлайн

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня вчера в 05:00
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Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
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Общество

10 новых заразившихся коронавирусом выявлено в Самарской области

В Самарской области 16 апреля стало известно о десяти новых людях, заразившихся COVID-19.
ИнфоСМИ вчера в 05:38
55
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
105
Общество

16 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане

Вторые сутки подряд в Татарстане фиксируют новые случае заражения.
Новый Век 04:50
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
2,6K
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,8K
Здоровье

Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом

Твой Континент 02:26
383
Общество

Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции

В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой.
7 новостей 02:14
183
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
90
Экономика

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
Вести.Ru вчера в 04:37
53
Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса

Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля.
РБК 04:38
38
Общество

В Ершове введут карантин из-за взрывного распространения коронавируса

Сегодня, 17 апреля, в Ершове Саратовской области будет введен карантин.
FreeNews-Volga 04:09
Игры

Crytek работает над Crysis Remastered

Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
21
Общество

Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей

По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
5
Происшествия

Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
58
Общество

В Пензенской области выросло число заболевших коронавирусом

На сегодняшний день, в Пензенской области всего зафиксировано 119 случаев заражения коронавирусом.
The Penza Post 03:25
Происшествия

В МВД Башкирии объяснили, почему полиция задержала детей на улице

SM News 03:25
17
Культура

Ди Каприо и Де Ниро предложили фанатам роль в фильме у Скорсезе

REGNUM вчера в 05:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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