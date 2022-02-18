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Эксперт Переславский: бензин в США стоит дешевле, чем в России из-за налоговой системы

Бензин в России может стоить дороже, чем в США.
РИА Новости
Подробности рассказал Николай Переславский, сотрудник отдела исследований в области финансов и экономики CMS Institute.
Единый банк
Ожидаемый скачок в цене бензина связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса.
Lenta.ru
Эксперты спрогнозировали подорожание топлива на 8-10 процентов или пять рублей за литр.
Lenta.ru

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Экономист Переславский: бензин в России дороже, чем в США из налоговой системы
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Экономист Переславский: бензин в России дороже, чем в США, из-за налогов и сложностей с добычей
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Эксперт Переславский: бензин в США стоит дешевле, чем в России из-за налоговой системы
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