«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений»,— говорится в сообщении.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что был потрясён тем, как холодно российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили её тренеры после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.
Японка показала там третий результат, оттеснив за пределы первой тройки Александру Трусову, но её личный рекорд в произвольной программе (150,29) не шёл ни в какое сравнение с лучшими баллами Трусовой (166,62), Щербаковой (168,37) и тем более — Валиевой (185,29).