Билеты на курорты Египта и Турции подорожали до 350-450 тыс. руб

Стоимость авиабилетов из Москвы в Хургаду достигала 450 тыс. руб. за пассажира в эконом-классе, а цены на билеты в Анталью росли до 350 тыс. руб. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Aviasales.