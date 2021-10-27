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Эксперт Переславский заявил о риске блокировки банковской карты при переводе большой суммы

Риски, связанные с дебетовыми картами, можно отнести, скорее, к ситуативным, чем к постоянным.
РИА Новости
Для держателей расчетных карт постоянной угрозой может быть разве что мошенничество, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
РИА Новости
Банкомат может взять комиссию или просто «зажевать» карту.
ФАН
Собеседник агентства также обращает внимание, что могут возникнуть неприятные истории с комиссиями в банкомате или "зажевыванием" карты.
РИА Новости

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Эксперт Переславский заявил о риске блокировки банковской карты при переводе большой суммы
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