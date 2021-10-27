Для держателей расчетных карт постоянной угрозой может быть разве что мошенничество, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Стоимость авиабилетов из Москвы в Хургаду достигала 450 тыс. руб. за пассажира в эконом-классе, а цены на билеты в Анталью росли до 350 тыс. руб. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Aviasales.
Критик привел мнение, согласно которому прильнуть к экранам телевизоров зрителей заставляла в первую очередь демонстрация чудовищности либерализма в Южной Корее, который также свойственен и другим странам.