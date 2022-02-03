Газета.RuЭксперт Петроневич: из-за ослабления геополитических рисков рубль укрепился к долларуОслабление геополитических рисков привело к отскоку российской валюты, и последние пять торговых сессий можно оценивать как позитивные для российского валютного рынка.РИА НовостиЧтобы сравнять цены на Биг Мак в США и России, нужно повысить курс рубля по отношению к доллару на 70%.Газета.RuРоссийский рубль занял последнее место в общем списке и стал самой недооценённой валютой.News.ruБеларусь сообщила, что по окончании совместных учений российские войска покинут территорию страны.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист Петроневич: рубль спасло снижение геополитических рисковNews.ru18:35Эксперт Петроневич: из-за ослабления геополитических рисков рубль укрепился к долларуГазета.Ru17:48Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков привело к укреплению рубля к долларуРИА Новости17:11Экономист Петроневич рассказал, что спасло рубль на этой неделеПРАЙМ17:01Показать ещёОценить5Поделиться