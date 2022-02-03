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Эксперт Петроневич: из-за ослабления геополитических рисков рубль укрепился к доллару

Ослабление геополитических рисков привело к отскоку российской валюты, и последние пять торговых сессий можно оценивать как позитивные для российского валютного рынка.
РИА Новости
Чтобы сравнять цены на Биг Мак в США и России, нужно повысить курс рубля по отношению к доллару на 70%.
Газета.Ru
Российский рубль занял последнее место в общем списке и стал самой недооценённой валютой.
News.ru
Беларусь сообщила, что по окончании совместных учений российские войска покинут территорию страны.
ПРАЙМ

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Экономист Петроневич: рубль спасло снижение геополитических рисков
News.ru18:35
Эксперт Петроневич: из-за ослабления геополитических рисков рубль укрепился к доллару
Газета.Ru17:48
Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков привело к укреплению рубля к доллару
РИА Новости17:11
Экономист Петроневич рассказал, что спасло рубль на этой неделе
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