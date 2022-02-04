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Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков поддержало рубль

Последние пять торговых сессий стали позитивными для российского валютного рынка.
ПРАЙМ
Несмотря на всплеск геополитической напряженности в середине прошлой недели, улучшение геополитического фона привело к продолжительному отскоку российской валюты.
ПРАЙМ
Также валюта подешевела к «американцу» на прошлой неделе всего на 0,5%, но из-за весомого укрепления американского доллара подобный показатель рубля оказался лучше развития многих валют.
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Курс американской валюты по сравнению с уровнем закрытия прошлой сессии упал на 0,25 коп. и составил 76,445 рубля.
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Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков поддержало рубль
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