Экономика сегодняЭксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков поддержало рубльПоследние пять торговых сессий стали позитивными для российского валютного рынка.ПРАЙМНесмотря на всплеск геополитической напряженности в середине прошлой недели, улучшение геополитического фона привело к продолжительному отскоку российской валюты.ПРАЙМТакже валюта подешевела к «американцу» на прошлой неделе всего на 0,5%, но из-за весомого укрепления американского доллара подобный показатель рубля оказался лучше развития многих валют.Banki LoansКурс американской валюты по сравнению с уровнем закрытия прошлой сессии упал на 0,25 коп. и составил 76,445 рубля.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняНародные новостиГазета.RuФАНПодробнее о событииЭксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков поддержало рубльЭкономика сегодня01:45Экономист Петроневич рассказал, что спасло рубль на этой неделеПРАЙМ17:01Самое цитируемоеЭкономист Петроневич объяснил укрепление рубля ослаблением геополитических рисковФАН01:37Экономист Петроневич: рубль спасло снижение геополитических рисковNews.ru18:35Эксперт Петроневич рассказал, почему рубль укрепился к доллару на текущей неделеBanki Loans00:10Эксперт Петроневич: из-за ослабления геополитических рисков рубль укрепился к долларуГазета.Ru17:48Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков привело к укреплению рубля к долларуРИА Новости17:11Показать ещёОценить10Поделиться