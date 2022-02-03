Будьте в Плюсе

Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков привело к укреплению рубля к доллару

Несмотря на всплеск геополитической напряженности в середине прошлой недели, улучшение геополитического фона привело к продолжительному отскоку российской валюты.
ПРАЙМ
Ослабление геополитических рисков привело к отскоку российской валюты, и последние пять торговых сессий можно оценивать как позитивные для российского валютного рынка.
РИА Новости
Чтобы сравнять цены на Биг Мак в США и России, нужно повысить курс рубля по отношению к доллару на 70%.
Газета.Ru
Беларусь сообщила, что по окончании совместных учений российские войска покинут территорию страны.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Эксперт Петроневич: из-за ослабления геополитических рисков рубль укрепился к доллару
Газета.Ru17:48
Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков привело к укреплению рубля к доллару
РИА Новости17:11
Экономист Петроневич рассказал, что спасло рубль на этой неделе
ПРАЙМ17:01
Показать все источники

Интересное

Постпред в ЕС Чижов опроверг фабрикацию предлога для нападения на Украину

"Пустое место" Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг утверждения Пентагона о фейковом видео, которое Россия якобы готовит для вторжения на Украину.
Газета.Ruвчера в 15:54

Депутат Нилов: ЛДПР предлагает повысить до 13 тысяч рублей выплаты по уходу за инвалидами

Депутаты от ЛДПР в пятницу внесут в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами граждан до 13 тысяч рублей и предусмотреть ее индексацию, текст проекта доступен в Telegram-канале одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова.
РИА Новости16:15

Роланд Эммерих не решился разрушить одно здание в Нью-Йорке для фильма

Стоит отметить, что фильм «Падение Луны» вышел в кинотеатрах РФ 3 февраля.
Центральная Служба Новостейвчера в 13:16

ТОП-5 новых сериалов, которые выйдут в феврале 2022 года

"Изобретая Анну" (драма, платформа Netflix, с 11 февраля) Дочь дальнобойщика Анна в середине 2010 годов успешно притворяется состоятельной наследницей Анной Делви и очаровывает высшее общество Нью-Йорка.
Территория новостей1 февраля в 13:31

В Тульскую область приехали порядка 30 военных медиков на помощь коллегам

Привлечение военных медиков позволит разгрузить наших специалистов и обеспечить своевременную медицинскую помощь заболевшим людям, - отметила заместитель министра - директор департамента кадровой работы и проектной деятельности министерства здравоохранения Юлия Гончарова.
Тульские новостивчера в 11:10

Компания Tesla отзывает 817 тыс. электромобилей из-за проблем с безопасностью

Из-за ошибки, вследствие которой водитель или пассажир может забыть пристегнуться ремнем безопасности, под отзыв попали некоторые электромобили Model S и Model X 2021—2022 годов выпуска, Model 3 2017—2022 годов выпуска и Model Y 2020—2022 годов.
Автоновости днявчера в 07:02

По поручению Володина журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму

Пресс-служба Госдумы сообщила в четверг, что по поручению спикера палаты Вячеслава Володина принято решение запретить допуск журналистам германской телерадиокомпании Deutsche Welle в Государственную думу.
ТАСС17:43

Марка Volkswagen тестирует новый кроссовер для рынка Китая в Европе

Судя по фотографиям, новый SUV будет вовсе не среднеразмерным, а полноразмерным кроссовером, который вполне может сравниться по габаритам не только Teramont, но и Talagon — самым крупным кроссовером в глобальной линейке Volkswagen.
Автоновости дня1 февраля в 07:31

Звезда «Кухни» Горбань показала ванную и спальню в новом шикарном особняке

После появления на свет сына Марии Горбань семья решила сменить место жительство и купила новый загородный дом.
WMJ.ru1 февраля в 08:36

Дети со СМА не попали в оборот

Родители детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) просят правительство разрешить негосударственным благотворительным фондам закупать препарат «Золгенсма» до его ввода в гражданский оборот в России.
Коммерсантъ17:16