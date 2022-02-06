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Эксперт Петроневич: рубль вернется к 71 за доллар к лету при ослаблении рисков геополитики

Ближе к лету, если геополитические риски значительно ослабнут, рубль может вернуться к 71-72 за доллар.
РИА Новости
Весной можно ожидать лишь корректировок курса, рассказал агентству «Прайм» экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.
Ямал-Медиа
Деэскалация конфликта на Украине, а также поступление в бюджет рекордной экспортной выручки могут привести к тому, что доллар быстро подешевеет на несколько рублей.
Ямал-Медиа
В среднем на одного петербуржца приходится 539 тысяч рублей вкладов.
Мойка78

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Экономист Петроневич: рубль сможет укрепиться только к лету
Ямал-Медиа20:37
Экономист рассказал, что случится с рублём к лету
Мойка7817:41
Эксперт Петроневич: рубль вернется к 71 за доллар к лету при ослаблении рисков геополитики
РИА Новости17:11
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