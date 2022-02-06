Депутаты Госдумы выступили с предложением разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их жилище, пишут "Известия" со ссылкой на автора законопроекта парламентария от партии ЛДПР Ярослава Нилова.
В Санкт-Петербурге администрация гимназии №168 попросила учительницу написать заявление об увольнении после чтения на уроке десятиклассникам произведений репрессированных в СССР Александра Введенского и Даниила Хармса.