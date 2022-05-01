"Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода", — считает Петровская.
В украинских портах скопилось около 4,5 т зерна, их не могут вывезти, заявил в интервью Немецкому агентству печати (DPA) директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик, передает T-online.
Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.