Будьте в Плюсе

Эксперт Петровская объяснила выдачу пособий богатым недостатками системы проверки доходов

Бывает, что деньги достаются тем, чей доход вполне достаточен для безбедного существования.
РИА Новости
"Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода", — считает Петровская.
ПРАЙМ
Заключение МСЭ выдавалось на основании документов, представленных медицинскими учреждениями.
ПРАЙМ
В ситуации с ИП наоборот – при подаче декларации учитываются лишь доходы, но не расходы, поэтому далеко не все бедные получают необходимые суммы.
РИА Новости

Подробнее о событии

Дано объяснение выдачи пособий богатым в России
Газета.Ru22:59
Эксперт Петровская: пособия платят не тем, кому нужно, поскольку в РФ трудно проверить доходы
ПРАЙМ19:02
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