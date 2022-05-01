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Эксперт Петровская объяснила выдачу пособий богатым недостатками системы проверки доходов

Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская объяснила, почему богатые получают государственное пособие.
Комсомольская правда
"Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода", — считает Петровская.
ПРАЙМ
Заключение МСЭ выдавалось на основании документов, представленных медицинскими учреждениями.
ПРАЙМ
Еще один момент связан с оформлением выплат в отношении лиц с инвалидностью.
Lenta.ru

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Экономист Петровская связала получение пособий богатыми недостаточно хорошей проверкой доходов
Комсомольская правда00:51
Эксперт Петровская: пособия платят не тем, кому нужно, поскольку в РФ трудно проверить доходы
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