РИА НовостиЭксперт Петровская объяснила выдачу пособий богатым недостатками системы проверки доходовЗаведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская объяснила, почему богатые получают государственное пособие.Комсомольская правда"Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода", — считает Петровская.ПРАЙМЗаключение МСЭ выдавалось на основании документов, представленных медицинскими учреждениями.ПРАЙМЕще один момент связан с оформлением выплат в отношении лиц с инвалидностью.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйЭкономика сегодняИА Красная ВеснаНародные новостиГазета.RuПодробнее о событииЭкономист Петровская связала получение пособий богатыми недостаточно хорошей проверкой доходовКомсомольская правда00:51Эксперт Петровская: пособия платят не тем, кому нужно, поскольку в РФ трудно проверить доходыПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Петровская: выдача пособий богатым связана с недостаточной проверкой доходовLenta.ru00:16Экономист Петровская: недостатки системы проверки доходов делают выплаты неэффективнымиНародные новости21:55Экономист Петровская: несовершенная система проверки доходов снижает эффективность пособийЭкономика сегодня21:13Эксперт Петровская объяснила выдачу пособий богатым недостатками системы проверки доходовРИА Новости19:17Дано объяснение выдачи пособий богатым в РоссииГазета.Ru22:59Показать ещёОценить559Поделиться