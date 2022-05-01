Будьте в Плюсе

Эксперт Петровская объяснила выдачу пособий богатым недостатками системы проверки доходов

Бывает, что деньги достаются тем, чей доход вполне достаточен для безбедного существования.
РИА Новости
"Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода", — считает Петровская.
ПРАЙМ
Заключение МСЭ выдавалось на основании документов, представленных медицинскими учреждениями.
ПРАЙМ
Например, при определении совокупного дохода семьи индивидуального предпринимателя органы соцзащиты, как правило, ориентируются на данные налоговой декларации, в которых не учитываются расходы.
Экономика сегодня

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Экономист Петровская: несовершенная система проверки доходов снижает эффективность пособий
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Россиянам объяснили, зачем богатым платят пособия
ФедералПресс21:12
Эксперт Петровская: пособия платят не тем, кому нужно, поскольку в РФ трудно проверить доходы
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Эксперт Петровская объяснила выдачу пособий богатым недостатками системы проверки доходов
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