"Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода", — считает Петровская.
Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.
«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, в том числе женщин и детей», — заявило министерство.
После завершения седьмого и последнего этапа юстировки телескопа команда провела ряд совещаний по принятию ключевых решений и единогласно согласилась с тем, что телескоп готов к следующей и последней серии подготовительных работ, известной как ввод в эксплуатацию научных инструментов.
В интервью итальянской телекомпании "Медиасет", отвечая на вопрос, закончится ли спецоперация к 9 мая, Лавров указал, что "наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы".