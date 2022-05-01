После завершения седьмого и последнего этапа юстировки телескопа команда провела ряд совещаний по принятию ключевых решений и единогласно согласилась с тем, что телескоп готов к следующей и последней серии подготовительных работ, известной как ввод в эксплуатацию научных инструментов.