Сообщество «Lada Niva Documentary» во ВКонтакте поделилось фотографиями и характеристиками нового немецкого проекта Zubr Monster на базе LADA Niva Legend, ссылаясь на представителей тюнинг-ателье Zubr Concept.
Гражданам с хроническими заболеваниями и старше 60 лет разрешается на регулярной основе принимать все ранее назначенные им препараты в той же дозировке, но лечение от коронавируса им также должен назначить медицинский работник.
«SRGe J154754.2+443907 был открыт командой телескопа eROSITA в ИКИ РАН в ходе поиска событий приливного разрушения звезд сверхмассивными черными дырами, очень скоро стало понятно, что мы имеем дело не с событием приливного разрушения», — говорит один из участников этого исследования, заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики ИКИ РАН, профессор РАН Сергей Сазонов.