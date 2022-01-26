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Эксперт Плявиньш: Катар не заинтересован в спотовых поставках газа в Европу

США пытаются договориться с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу взамен российского трубопроводного газа.
Российская газета
Для России экспорт газа - второй по объемам источник доходов бюджета после нефти и нефтепродуктов.
Российская газета
В 2021 году поставки газа принесли в казну больше 16 млрд долларов (более 5% от бюджета РФ на 2022 год).
Российская газета
В Институте европейских исследований Китайской академии современных международных отношений назвали иллюзиями попытки США вытеснить или заменить Россию на энергорынке Европы.
Известия

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Европа и США нашли замену газу из РФ в виде катарского СПГ
Banki Loans05:27
США хотят заменить в Европе российский газ катарским СПГ
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