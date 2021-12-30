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Эксперт РАН Мастепанов сообщил, что Европа сможет решить проблему нехватки газа в ПХГ

Европа, по информации «Газпрома», опустошила собственные газовые хранилища больше чем на 40%.
ФАН
Соответствующими сведениями поделился руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.
ФАН
Европейские контрагенты не хотят превышать лимит по текущим высоким ценам, поэтому сокращают поставки газа из России.
РИА Новости
"Летний прирост потребления практически сошел на нет, а причин для нового роста нет в условиях появления нового штамма коронавируса и введения новых карантинных ограничений", — заявил Мастепанов.
ПРАЙМ

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Профессор Мастепанов: Европа может опустошить свои хранилища газа к весне
ФАН19:22
Эксперт РАН Мастепанов сообщил, что Европа сможет решить проблему нехватки газа в ПХГ
РИА Новости19:18
Эксперт Мастепанов: если хранилища газа опустеют, Европа покроет нехватку за счет СПГ и мазута
ПРАЙМ19:03
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