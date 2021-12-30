РИА НовостиЭксперт РАН Мастепанов сообщил, что Европа сможет решить проблему нехватки газа в ПХГЕвропа, по информации «Газпрома», опустошила собственные газовые хранилища больше чем на 40%.ФАНСоответствующими сведениями поделился руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.ФАНЕвропейские контрагенты не хотят превышать лимит по текущим высоким ценам, поэтому сокращают поставки газа из России.РИА Новости"Летний прирост потребления практически сошел на нет, а причин для нового роста нет в условиях появления нового штамма коронавируса и введения новых карантинных ограничений", — заявил Мастепанов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПрофессор Мастепанов: Европа может опустошить свои хранилища газа к веснеФАН19:22Эксперт РАН Мастепанов сообщил, что Европа сможет решить проблему нехватки газа в ПХГРИА Новости19:18Эксперт Мастепанов: если хранилища газа опустеют, Европа покроет нехватку за счет СПГ и мазутаПРАЙМ19:03Показать все источникиОценитьПоделиться