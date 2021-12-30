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Эксперт РАН Мастепанов сообщил, что Европа сможет решить проблему нехватки газа в ПХГ

По данным "Газпрома", европейские страны опустошили свои газовые хранилища более чем на 40%.
ПРАЙМ
В любом случае, выход из ситуации Европа найдет, рассказал агентству "Прайм" руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.
ПРАЙМ
Плюс высокая цена: сейчас январские фьючерсы на газ торгуются на уровне около $2 тысяч за тысячу кубометров.
ПРАЙМ
Европейские контрагенты не хотят превышать лимит по текущим высоким ценам, поэтому сокращают поставки газа из России.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперт РАН Мастепанов: Европа сможет решить проблему нехватки газа в ПХГ
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