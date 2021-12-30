Кодекс предположительно был разработан на основе Руководства проведения экспериментов над людьми 1941 года и после Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами в 1947 году, где был использован в качестве руководства для судей, лег в основу многих национальных законов и международно-правовых документов и приобрел очень важное значение для Нюрнбергского процесса.