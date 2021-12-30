В любом случае, выход из ситуации Европа найдет, рассказал агентству "Прайм" руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности Института проблем газа и нефти РАН Алексей Мастепанов.
"Следователем следственного отдела по Дмитрову по факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщила Врадий.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, которые предложил ранее президент РФ Владимир Путин, на тех, кто получил его по праву рождения.