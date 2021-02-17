«Эксперт РА»: 33 банка рискуют лишиться лицензий в 2021 году
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило «Индекс здоровья банковского сектора» на 2021 год. Аналитики считают, что у 33 банков есть риск лишения лицензий.В источнике
С чего всё началось
Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году
Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА". Исследование отражает мнение компании о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.
РИА Новости18:28
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