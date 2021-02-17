Умер популярный советский и российский артист Андрей Мягков

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность Как сообщается на официальном сайте Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, сегодня ночью, 18 февраля, в возрасте 82 лет скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков, снявшийся в картинах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Служебный роман».