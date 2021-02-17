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Коммерсантъ

«Эксперт РА»: 33 банка рискуют лишиться лицензий в 2021 году

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составило «Индекс здоровья банковского сектора» на 2021 год. Аналитики считают, что у 33 банков есть риск лишения лицензий.В источнике
С чего всё началось

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА". Исследование отражает мнение компании о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.
РИА Новости18:28
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Сколько банков лопнут, спор об успешности вузов. Главные новости РБК

РБК00:54

Эксперты не исключили дефолт более 30 банков в России в 2021 году

RT на русском18:32

Аналитики подсчитали, сколько российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

ТАСС16:15

Ряду российских банков предрекли дефолт

Lenta.ru17:35

Аналитики дали прогноз по отзыву лицензий у российских банков в 2021 году

ПРАЙМ16:32

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

РИА Новости18:28

Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году

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Более 30 банков в России могут потерять лицензию в 2021 году

РК-Ньюс01:58
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Умер популярный советский и российский артист Андрей Мягков

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность Как сообщается на официальном сайте Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, сегодня ночью, 18 февраля, в возрасте 82 лет скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков, снявшийся в картинах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Служебный роман».
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