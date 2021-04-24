Самыми частыми причинами отзыва лицензий у банков с 2019 года стали нарушения «антиотмывочного» законодательства и проведение непрозрачных «схемных» операций для искусственного поддержания активов. Об этом сообщило рейтинговое агентство «Эксперт РА». Всего с начала 2019 года с рынка ушли 97 банков.

С чего всё началось Эксперты назвали основные причины потери банками лицензии Почти сто российских банков покинуло рынок с начала 2019 года - самыми частыми причинами стали нарушение "антиотмывочного" законодательства, искусственное поддержание нормативов и присоединение к другим кредитным организациям, рассказали РИА Новости в рейтинговом агентстве "Эксперт РА". РИА Новости 02:11