«Эксперт РА» назвал основные причины отзыва лицензий у банков
Самыми частыми причинами отзыва лицензий у банков с 2019 года стали нарушения «антиотмывочного» законодательства и проведение непрозрачных «схемных» операций для искусственного поддержания активов. Об этом сообщило рейтинговое агентство «Эксперт РА». Всего с начала 2019 года с рынка ушли 97 банков.В источнике
С чего всё началось
Эксперты назвали основные причины потери банками лицензии
Почти сто российских банков покинуло рынок с начала 2019 года - самыми частыми причинами стали нарушение "антиотмывочного" законодательства, искусственное поддержание нормативов и присоединение к другим кредитным организациям, рассказали РИА Новости в рейтинговом агентстве "Эксперт РА".
РИА Новости02:11