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Экономика

«Эксперт РА» назвал основные причины отзыва лицензий у банков

Самыми частыми причинами отзыва лицензий у банков с 2019 года стали нарушения «антиотмывочного» законодательства и проведение непрозрачных «схемных» операций для искусственного поддержания активов. Об этом сообщило рейтинговое агентство «Эксперт РА». Всего с начала 2019 года с рынка ушли 97 банков.В источнике
Экономика сегодня
ГЛАС.RU
РИА Новости
ФАН

С чего всё началось

Эксперты назвали основные причины потери банками лицензии

Почти сто российских банков покинуло рынок с начала 2019 года - самыми частыми причинами стали нарушение "антиотмывочного" законодательства, искусственное поддержание нормативов и присоединение к другим кредитным организациям, рассказали РИА Новости в рейтинговом агентстве "Эксперт РА".
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Акции Intel продолжили падение из-за перспектив роста расходов компании

Источник изображения: Reuters Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) вынужден был заявить, что заметно снизить расходы на выкуп акций с рынка корпорация Intel вынуждена будет уже в этом году, хотя курс на увеличение дивидендов будет сохранён.
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