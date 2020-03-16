"Разрыв сделки ОПЕК+ на фоне пандемии COVID-19 формирует среду для умеренно негативного или кризисного сценария развития банковского сектора в 2020 году", — добавили они, отметив, что ближайшие два месяца будут определяющими для выбора сценарного вектора.

«Эксперт РА» не исключает в 2020 году банковского кризиса в РФ

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре под Иркутском В Иркутской области в поселке Усть-Уда произошел пожар в двухквартирном доме. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Экономика Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20% Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Армия и оружие Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.

Общество В России изменят условия техосмотра Ранее «Газета Кемерова» сообщала, что операторов техосмотра, перевозчиков и автодилеров хотят обязать проверять работоспособность устройств ЭРА-ГЛОНАСС, установленных на автомобилях.

Общество Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.

Здоровье Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.

Политика Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Общество «Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.

Космос Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М» Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.

Кино Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.

Экономика Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.