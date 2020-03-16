Финансы

ПРАЙМПРАЙМ«Эксперт РА» не исключает в 2020 году банковского кризиса в РФ

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"Разрыв сделки ОПЕК+ на фоне пандемии COVID-19 формирует среду для умеренно негативного или кризисного сценария развития банковского сектора в 2020 году", — добавили они, отметив, что ближайшие два месяца будут определяющими для выбора сценарного вектора.
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«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+

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