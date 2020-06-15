Экономика
Коммерсантъ«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году
Минэкономики ожидает падение ВВП России на 5% в 2020 году, ЦБ — на уровне 4-6%. При этом регулятор допускает, что во втором квартале падение может составить 8%. Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%.
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Директор по стратегии ИК «ФИНАМ»: сценарий выхода из кризиса остается неопределенным
Vologda-poisk.ruвчера в 10:08
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Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", в рамках расследования дела Белгазпромбанка следствием принято решение об изъятии около 150 картин общей стоимостью $20 млн.
Московский Комсомолец вчера в 18:46
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Кино
Фильм «Унесенные ветром» вновь разрешат к показу США
Напомним, 9 июня платформа HBO Max заблокировала доступ к фильму «Унесенные ветром» из-за отраженных в кино расовых предрассудков, имевших место в американском обществе.
ИА Красная Весна вчера в 10:09
Космос
Можем не пережить большой парад планет 4 июля 2020 года. Что произойдет в этот день?
В Середине января текущего года можно было наблюдать малый парад, когда 4 планеты оказались по одну сторону Солнца.
Курьер. Среда. Бердск 12 июня в 01:58
Политика
Путин анонсировал появление контргиперзвукового оружия в России
По словам главы государства, российские специалисты трудятся над созданием контргиперзвукового оружия, которое может появиться уже в скором будущем.
Слово и Дело вчера в 06:21
Политика
Путин: Россия уверенно выходит из пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии коронавируса COVID-19 уверенно и с минимальными потерями.
Коммерсантъ вчера в 05:37
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru вчера в 06:27
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Общество
Роскачество объяснило, как уберечься от укусов клещей
В Роскачестве напомнили, что не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские учреждения может быть проведена серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита.
ФАН 02:24
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Наука
Китайские соления могут предотвратить кариес
Выявленный в китайских соленьях штамм Lactobacilli (L. plantarum K41) уменьшает на 98,4% количество вредных микроорганизмов рода стрептококков.
ToDay News Ufa 01:38
Политика
КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями
КНДР пригрозила Южной Корее военными действиями за распространение "антипхеньянских" пропагандистских листовок.
Газета.Ru 00:55
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
Волейбол
Украинский волейболист «Зенита» получит российское гражданство
Украинский блокирующий петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий заявил, что в скором времени получит российское гражданство.
Матч ТВ 01:24
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Гаджеты
Производство игровых видеокарт NVIDIA Ampere начнётся в августе
3DNews вчера в 07:56
Происшествия
В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска
Среда24 вчера в 23:51
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Гаджеты
Фотографии моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro
iXBT.com 02:07
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Политика
Украина пообещала жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»
Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 02:16
Политика
В Сиэтле протестующие провозгласили «независимость»
Evo-rus.com 13 июня в 14:42