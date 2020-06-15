Экономика
Коммерсантъ«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году
Минэкономики ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году, ЦБ — на уровне 4–6%. При этом регулятор допускает, что во втором квартале падение может составить 8%. Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%.
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Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%. Банк России ожидает спада экономики страны в 2020 году в диапазоне 4-6%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что не исключает спада ВВП России во втором квартале сильнее 8%.РИА Новостивчера в 23:33
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Экономика
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