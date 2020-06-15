Спад российской экономики в этом году составит 4,2%, при хорошем развитии ситуации во втором полугодии падение может быть меньше 3%, сообщили в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. Это оптимистичнее прогнозов российских финансовых властей.

с чего всё началось

Минэкономики ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году, ЦБ — на уровне 4–6%. При этом регулятор допускает, что во втором квартале падение может составить 8%. Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%.

«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году

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