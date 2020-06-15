Экономика
Коммерсантъ«Эксперт РА» ожидает спада ВВП России на 4,2% в 2020 году
Минэкономики ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году, ЦБ — на уровне 4–6%. При этом регулятор допускает, что во втором квартале падение может составить 8%. Сбербанк ожидает снижения ВВП России в 2020 году на 4,2–4,5%.
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с чего всё началось
Спад российской экономики в этом году составит 4,2%, при хорошем развитии ситуации во втором полугодии падение может быть меньше 3%, сообщили в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко. Это оптимистичнее прогнозов российских финансовых властей.РИА Новостивчера в 23:33
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Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта
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СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
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США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
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Эминем назвал имена величайших рэперов всех времен
Музыкант не ответил блогеру лично, но опубликовал в Твиттере список из 16 имен, которых он считает величайшими рэперами всех времен.
Культуромания 10:29
Политика
В Правительстве Дагестана произошли кадровые перестановки
Сегодня стало известно о том, что глава РД В.Васильев произвёл кадровые изменения в Правительстве Дагестана.
Новый мир (г.Ахты) 09:34
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
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«10 января 2020 года ООО "Газпром экспорт" направило в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с имеющимися разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку природного газа». – отмечается в материалах "Газпрома".
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Российская газета 10:18
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С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Происшествия
В СПЧ доложат Путину об избиениях протестующих полицейскими в Москве
Глава комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин подготовит президенту Владимиру Путину доклад об отказе Следственного комитета возбуждать уголовные дела об избиении участников летних протестов в Москве.
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Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
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Финансы
Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
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Сын Плющенко и Рудковской прорекламировал поправки к Конституции
Видеозапись появилась в официальном Instagram спортсмена. На видео Рудковская рассказывает сыну о том, что такая Конституция.
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Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
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Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса
Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
Lenta.ru вчера в 05:59
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Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
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Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
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Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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