Кризисный сценарий «Эксперт РА» предполагает падение среднегодовой цены на нефть до $35/барр. без сделки ОПЕК+, отказ ЦБ от валютных интервенций, девальвацию рубля и рост инфляции до 7–8% по итогам года. В таком случае ключевая ставка может достичь 9–10% годовых, ипотечные – 12%.

Экономика Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный» Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Происшествия Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса Дезинфекционные работы завершены на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка нового коронавируса, сопровождавшаяся заболеваниями и гибелью пассажиров и членов команды.

Экономика Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13% «Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.

Единоборства Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Политика ООН запускает план по борьбе с коронавирусом Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций планирует собрать на борьбу с коронавирусом COVID-19 два миллиарда долларов.

Общество Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус» Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.

Общество Все пособия и льготы в России продлят автоматически Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин, выступая с обращением к жителям страны, сообщил, что в целях противодействия угрозе распространения коронавируса, чтобы избавить людей от необходимости приходить в социальные учреждения для подтверждения права на получение социальных пособий и льгот, выплаты будут продлевать автоматически на предстоящие шесть месяцев.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Политика Трамп призвал граждан США выйти на работу для спасения экономики Люди умирают от коронавируса, но гораздо больше людей можно потерять, если страна окажется в обширной рецессии или депрессии, отметил Трамп, подчеркнув, что США "не были созданы, чтобы оставаться без работы".

Общество Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Общество В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-2019 в России правительство поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные заведения, передает РИА Новости.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.