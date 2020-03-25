Коронавирус

ВедомостиВедомости«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Кризисный сценарий «Эксперт РА» предполагает падение среднегодовой цены на нефть до $35/барр. без сделки ОПЕК+, отказ ЦБ от валютных интервенций, девальвацию рубля и рост инфляции до 7–8% по итогам года. В таком случае ключевая ставка может достичь 9–10% годовых, ипотечные – 12%.
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Эксперты предсказали возвращение ипотечных ставок к уровню 10%

РБК17:00

Ипотека уходит на спад

Коммерсантъ17:01

Эксперты прогнозируют сокращение объема выдачи ипотеки в 2020 году на 10-12%

ТАСС17:51

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Ведомости17:00

«Эксперт РА» прогнозирует рост ставок по ипотеке до 10% к концу года

Российская газета17:00

Банкам придется сильно поднять ставки по ипотеке из-за коронавируса

Forbes17:00

Ставки по ипотеке в РФ могут превысить 10% уже в I половине 2020 г – «Эксперт РА»

ПРАЙМ17:16
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С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека

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Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

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Французские военные выведены из Ирака

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Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели.
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Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса

Дезинфекционные работы завершены на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка нового коронавируса, сопровождавшаяся заболеваниями и гибелью пассажиров и членов команды.
ТАСС 01:00
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Власти США согласовали пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что администрация президента США договорилась с демократами из Сената о пакете мер поддержки экономики на $2 трлн.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

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Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
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Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
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Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
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Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
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ООН запускает план по борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций планирует собрать на борьбу с коронавирусом COVID-19 два миллиарда долларов.
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До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

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На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
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Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
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Все пособия и льготы в России продлят автоматически

Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин, выступая с обращением к жителям страны, сообщил, что в целях противодействия угрозе распространения коронавируса, чтобы избавить людей от необходимости приходить в социальные учреждения для подтверждения права на получение социальных пособий и льгот, выплаты будут продлевать автоматически на предстоящие шесть месяцев.
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На видео показали работу гаубицы «Мста-С»

Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
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Известный педиатр посоветовал поднимать иммунитет вином

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Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
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SpaceX развернет миллион наземных антенн для Starlink

Федеральная комиссия по связи (FCC) разрешила SpaceX развернуть до 1 миллиона наземных антенн, которые понадобятся компании для подключения пользователей к ее спутниковой сети Starlink.
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