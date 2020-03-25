Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессВ России ипотечные ставки могут вырасти до 10 процентов

Согласно негативным прогнозам рост ипотечных ставок может достигнуть 10-12 процентов годовых. Председатель правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова пояснила, что на рынке недвижимости сейчас затишья нет.
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Ипотека уходит на спад

Коммерсантъ17:01

Эксперты предсказали возвращение ипотечных ставок к уровню 10%

РБК17:00

Эксперты прогнозируют сокращение объема выдачи ипотеки в 2020 году на 10-12%

ТАСС17:51

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Ведомости17:00

«Эксперт РА» прогнозирует рост ставок по ипотеке до 10% к концу года

Российская газета17:00

Банкам придется сильно поднять ставки по ипотеке из-за коронавируса

Forbes17:00

Ставки по ипотеке в РФ могут превысить 10% уже в I половине 2020 г – «Эксперт РА»

ПРАЙМ17:16
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Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе

Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.
BFM.ru 12:29
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Политика

Путин обратится к россиянам из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 06:04
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Политика

России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса

Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
ТВ Центр 11:05
Общество

Полиция Приморья призывает граждан воздержаться от распространения фейков

Владивосток, 26 марта 2020, 05:31 — REGNUM Полиция Приморья призвала жителей региона воздержаться от распространения фейков о работе МВД в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.
REGNUM 22:31
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Общество

Власти ОАЭ отменили разрешение на вылет «Победы» в Дубаи

«Власти ОАЭ аннулировали нам выданное ранее разрешение на вывозной рейс 25 марта, когда самолёт Победы уже летел, чтобы забрать вас домой», — сообщает пресс-служба компании в официальном сообществе соцсети «ВКонтакте».
АБН 06:14
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 21:33
Общество

Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег

Житель Орска мог заразить коронавирусом 40 коллег, пока на протяжении недели ходил на работу после поездки в Мексику.
РЕН ТВ 14:54
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Известия 16:00
Общество

У посольства США в Багдаде упали ракеты

Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Евразия Daily 22:24
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Piter.tv 01:01
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Ведомости 15:31
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 14:00
Игры

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Матч ТВ 23 марта в 10:13
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 22:41
Происшествия

В Магадане собака напала на шестилетнюю девочку

Российская газета 21:36
Космос

SpaceX неудачно провела испытание парашютов для корабля Crew Dragon

Неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором астронавты будут летать на МКС, провела компания SpaceX, 25 марта сообщил профильный ресурс spacenews.com.
Красная весна 04:02
Политика

AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
РБК 20:42
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
Общество

В Красноярском крае ограничат выезд из городов из-за коронавируса

Усс попросил меньше распространять слухи и домыслы, связанные с коронавирусом.
Государственные Вести 07:20
Здоровье

Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае

Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Ugpressa.ru 16:49
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
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