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«Эксперт РА»: российские банки в 2022 году не повторят рекорд по прибыли

Для сравнения: в пандемийном 2020-м объемы резервирования составили 1,23 трлн руб.
РБК
Основные компоненты прибыли банков в 2022 году в абсолютном выражении окажутся больше, чем в прошлом, следует из расчетов агентства.
РБК
По прогнозу «Эксперта РА», темпы роста необеспеченного кредитования снизятся с 20% в 2021 году до 12–15% в 2022 году.
Коммерсантъ
По мнению агентства, стоимость фондирования будет расти опережающими темпами, в первую очередь из-за увеличения доходности вкладов физлиц.
РБК

Подробнее о событии

«Эксперт РА»: российские банки в 2022 не смогут достигнуть рекордов предыдущего года по прибыли
Телеканал 360°18:42
«Эксперт РА»: российские банки в 2022 году не смогут повторить рекорд по прибыли
ПРАЙМ16:19
Прошлый год стал для российских банков рекордным по прибыли
ФАН16:43
Банки тянут маржу
Коммерсантъ16:40
«Эксперт РА»: у банков в РФ нет шансов на повышение прибыли
URA.Ru18:20
Эксперты: чистая прибыль банков России в 2022 году не превысит результата прошлого года
ТАСС16:05
«Эксперт РА»: российские банки в 2022 году не повторят рекорд по прибыли
РБК16:00

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