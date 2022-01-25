РБК«Эксперт РА»: российские банки в 2022 году не повторят рекорд по прибылиДля сравнения: в пандемийном 2020-м объемы резервирования составили 1,23 трлн руб.РБКОсновные компоненты прибыли банков в 2022 году в абсолютном выражении окажутся больше, чем в прошлом, следует из расчетов агентства.РБКПо прогнозу «Эксперта РА», темпы роста необеспеченного кредитования снизятся с 20% в 2021 году до 12–15% в 2022 году.КоммерсантъПо мнению агентства, стоимость фондирования будет расти опережающими темпами, в первую очередь из-за увеличения доходности вкладов физлиц.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКПрофильFrank MediaГазета.RuФАНТелеканал 360°Подробнее о событии«Эксперт РА»: российские банки в 2022 не смогут достигнуть рекордов предыдущего года по прибылиТелеканал 360°18:42«Эксперт РА»: российские банки в 2022 году не смогут повторить рекорд по прибылиПРАЙМ16:19Прошлый год стал для российских банков рекордным по прибылиФАН16:43Банки тянут маржуКоммерсантъ16:40«Эксперт РА»: у банков в РФ нет шансов на повышение прибылиURA.Ru18:20Эксперты: чистая прибыль банков России в 2022 году не превысит результата прошлого годаТАСС16:05«Эксперт РА»: российские банки в 2022 году не повторят рекорд по прибылиРБК16:00Показать ещёОценить21Поделиться