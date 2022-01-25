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«Эксперт РА»: российские банки в 2022 году не повторят рекорд по прибыли

Чистая прибыль в 2022-м не превзойдет показатели прошлого года из-за замедления кредитования, удорожания фондирования (привлечения средств) для банков на фоне роста ставок, а также роста стоимости риска, считают в «Эксперт РА».
РБК
Необеспеченные потребительские кредиты — на 20% до почти 11,7 трлн руб.
Frank Media
Прирост ипотечного портфеля по итогам года составит 15–17% или 7-11% без учета поддержки госпрограмм против 27% по итогам 2021 года, считают аналитики.
РИА Новости
"Помимо госпрограмм, рост ипотечного кредитования будут стимулировать совместные программы банков и застройщиков по субсидированию ипотечных ставок и развитие ипотеки на вторичном рынке жилья", - заключили специалисты.
РИА Новости

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«Эксперт РА»: российские банки в 2022 году не повторят рекорд по прибыли
РБК16:00
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Коммерсантъ16:40
«Эксперт РА»: российские банки в 2022 году не смогут повторить рекорд по прибыли
ПРАЙМ16:19
Эксперты: чистая прибыль банков России в 2022 году не превысит результата прошлого года
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Прошлый год стал для российских банков рекордным по прибыли
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