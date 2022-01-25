Чистая прибыль в 2022-м не превзойдет показатели прошлого года из-за замедления кредитования, удорожания фондирования (привлечения средств) для банков на фоне роста ставок, а также роста стоимости риска, считают в «Эксперт РА».
"Помимо госпрограмм, рост ипотечного кредитования будут стимулировать совместные программы банков и застройщиков по субсидированию ипотечных ставок и развитие ипотеки на вторичном рынке жилья", - заключили специалисты.
Британская газета The Times опубликовала фотографию вооруженной участницы Сил территориальной обороны (СТО) Украины, выдавая ее за простую гражданку, "готовящуюся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу".