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Эксперт Райффайзенбанка Данилов рассказал, куда можно инвестировать небольшие суммы денег

Разбавить свой портфель можно акциями различных стран.
РИА Новости
Сразу несколько способов выгодных вложений озвучил вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов.
URA.Ru
Например, вложить меньше 1000 рублей можно в фонды, которые предлагают китайские, российские или казахстанские акции.
РИА Новости
Другим вариантом для небольшой инвестиции является золото.
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперт Райффайзенбанка Данилов рассказал, куда можно инвестировать небольшие суммы денег
Россиянам, которые хотят инвестировать совсем небольшую сумму, например, 1 тысячу рублей сегодня доступно несколько вариантов: это могут быть фонды акций по странам или по сектору экономики, золото, облигации или даже всепогодные фонды, рассказал РИА Новости вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов.
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