Россиянам, которые хотят инвестировать совсем небольшую сумму, например, 1 тысячу рублей сегодня доступно несколько вариантов: это могут быть фонды акций по странам или по сектору экономики, золото, облигации или даже всепогодные фонды, рассказал РИА Новости вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов.
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о выдаче регионам краткосрочных бюджетных кредитов для оперативных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также для восстановления разрушенной инфраструктуры.
Следователи завели уголовное дело против 29-летней жительницы Стерлитамака, которая, предположительно, выбросила из окна родильного отделения чужого ребенка, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Башкирии.