Россиянам, которые хотят инвестировать совсем небольшую сумму, например, 1 тысячу рублей сегодня доступно несколько вариантов: это могут быть фонды акций по странам или по сектору экономики, золото, облигации или даже всепогодные фонды, рассказал РИА Новости вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов.

РИА Новости 23:10