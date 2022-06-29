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Эксперт Рапохин: рубль найдет равновесие к концу года у отметки в 65 рублей за доллар

Эксперт считает, что в июле-августе продажи валюты вновь будут значительными и составят 1,5-2 триллиона рублей.
Национальная служба новостей
По-прежнему наблюдается дисбаланс между экспортом и импортом, что способствует сохранению сильного рубля, отмечает эксперт.
РИА Новости
"Осенью импорт, скорее всего, начнет более активно восстанавливаться, что позволит рублю найти равновесие вблизи 65 рублей за доллар к концу года", — добавляет Рапохин.
ПРАЙМ
России сейчас выгодна девальвация национальной валюты, а не курс на уровне 50 рублей за доллар, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Национальная служба новостей

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