Ранее французский блогер Крис Клиппель заявил, что Rockstar Games испытывает большие проблемы с разработкой GTA 6. По его словам, ситуация с новой частью культовой серии GTA обстоит еще хуже, чем с Red Dead Redemption.
Во время визита в Норвегию глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров принял за подарок шкатулку времен Второй мировой войны, которую показала ему руководитель норвежского МИДа Анникен Хюитфельдт, сообщило издание Aftenposten.
Комиссия по этике партии «Единая Россия» выступила с предложением исключить депутата Государственной Думы Евгения Марченко из партии из-за того, что он проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении.
Министерство обороны Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад - 2021".