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Эксперт Роспотребнадзора Акимкин: в России выявили три случая штамма коронавируса мю

В России был выявлен всего один случай заражения штаммом коронавируса "лямбда" и три случая - вариантом "мю", сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Интерфакс
Штамм "лямбда" с 14 июня 2021 года рассматривался Всемирной организацией здравоохранения в качестве "варианта, вызывающего интерес".
Интерфакс
Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" впервые были обнаружены в Южной Америке.
Интерфакс
Мутация COVID-19 «лямбда» способна более активно сопротивляться действию вакцин по сравнению с другими.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Попова: единичные случаи штаммов «Лямбда» и «Мю» не имеют распространения в России
Известия10:38
Попова: случаи выявления в России штаммов коронавируса «лямбда» и «мю» единичны
ТАСС10:21
Три случая штамма коронавируса «мю» и один - штамма «лямбда» выявлены в РФ
Интерфакс - Россия03:49
Попова: штаммы лямбда и мю коронавируса не имеют широкого распространения в России
РИА Новости09:50
В России выявили два новых штамма коронавируса
РБК04:40
Попова назвала единичными случаи заражения штаммами «Мю» и «Лямбда» в России
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В России выявили три случая заражения штаммом «мю» коронавируса
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