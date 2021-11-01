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Эксперт Роспотребнадзора Акимкин: в России выявили три случая штамма коронавируса мю

В России был выявлен всего один случай заражения штаммом коронавируса "лямбда" и три случая - вариантом "мю", сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Интерфакс
Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" впервые были обнаружены в Южной Америке.
Интерфакс
К концу июня сообщалось, что случаи заражения штаммом "лямбда" были выявлены в Южной Америки и Великобритании, а в России - ни одного.
Интерфакс
29 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый вариант «дельта»-штамма COVID-19 AY.4.2 пока не отнесен к вариациям, которые требуют настороженного отношения.
Известия

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Попова: случаи выявления в России штаммов коронавируса «лямбда» и «мю» единичны
ТАСС10:21
В России выявили три случая заражения штаммом «мю» коронавируса
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