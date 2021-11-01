Вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил в интервью РБК, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.
Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что запуск «Северного потока — 2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения».