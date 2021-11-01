Не исключено, что для Logan и Sandero третьей генерации станет доступен турбированный 1,3-литровый агрегат TCe 150 мощностью на 150 лошадиных сил, который устанавливается на модели Renault Kaptur, Duster и Arkana.
"Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", — сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20.
Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.