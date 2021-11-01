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Эксперт Роспотребнадзора Акимкин: в России выявили три случая штамма коронавируса мю

В России был выявлен всего один случай заражения штаммом коронавируса "лямбда" и три случая - вариантом "мю", сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Интерфакс
Штамм "лямбда" с 14 июня 2021 года рассматривался Всемирной организацией здравоохранения в качестве "варианта, вызывающего интерес".
Интерфакс
Штаммы коронавируса "лямбда" и "мю" впервые были обнаружены в Южной Америке.
Интерфакс
ВОЗ сейчас изучает штамм "лямбда", обнаруженные в Перу в августе 2020 года, и вариант "мю", который, по некоторым данным, может быть способным частично обходить защиту антител.
Российская газета

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В России выявили три случая заражения штаммом «мю» коронавируса
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